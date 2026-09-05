Було шість прильотів: росіяни знищили 'Епіцентр' у Миколаєві (фото)

У ньому працювали 520 людей, серед них – ті, кого перевели зі зруйнованих об’єктів у Херсоні, Запоріжжі та Одесі.

Російські війська здійснили кілька атак безпілотниками по торговельному центру "Епіцентр" в Миколаєві. Про це повідомило Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

"4 та в ніч проти 5 вересня російські війська багаторазово атакували безпілотниками один із торговельних центрів Миколаєва. Внаслідок ворожих влучань значно пошкоджені торговельні зали, виникли пожежі", – зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Станом на ранок відомо про двох постраждалих – 72-річного чоловіка та 17-річну дівчину.

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За словами керівника департаменту зі зв'язків з громадськістю групи компаній "Епіцентр К" Юлії Чудновець, безпілотники кружляли над об’єктом цілу добу, не даючи рятувальникам повноцінно гасити пожежу. "За цей час було шість прильотів", – зазначила представниця "Епіцентр К".

За її словами, у торговельному центрі працювали 520 людей. Серед них – особи, яких компанія перевела зі зруйнованих обʼєктів у Херсоні, Запоріжжі та Одесі.

"Вони вже втрачали своє місце роботи через війну. Починали спочатку. І тепер втратили його знову", – написала Чудновець.

Нові атаки росіян – інші новини

За словами радника президента Сергія Бескрестнова, російські війська вдалися до нової тактики повітряного терору України, здійснюючи фактично цілодобові атаки. При цьому звичні методи протидії не завжди виявляються ефективними.

Фахівці звертають увагу на те, що реактивні версії "Шахедів", які Росія дедалі частіше застосовує для ударів по Україні, за своїми характеристиками вже більше схожі на крилаті ракети, ніж на класичні БпЛА.

Серед об’єктів, які атакує РФ, дедалі частіше опиняються цивільні торговельні центри. Минулого тижня армія РФ атакувала безпілотником торговельний центр в Основ'янському районі Харкова.

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