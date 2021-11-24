Найкраще продавалися комп'ютери, ноутбуки та побутова техніка.

В Україні ринок побутової техніки та електроніки за період пандемії коронавірусу виріс. Зокрема, продажі в гривні зросли на 24%, в одиницях – на 10%.

Про це повідомила на прес-конференції консультант дослідницької компанії GfK Ukraine Тетяна Ситник.

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За її словами, найшвидше зростали продажі комп'ютерів і ноутбуків, що пов'язано з переходом на віддалену роботу. Також значно збільшилися продажі дрібної побутової техніки для дому.

"Карантинні обмеження зумовили зростання частки продажів через інтернет-канал. Вона зросла з 24% до 32%", - повідомила Ситник.

При цьому, за результатами дослідження, частка сірого імпорту зменшилася з 23% (квітень 2019 - березень 2020 рік) до 16% (квітень 2020 – березень 2021 року). Однак серед таких категорій, як Аксесуари (Навушники, портативна акустика та інші) і фототехніка, частка сірого імпорту зросла. За іншими категоріями - зменшилася, що пов'язано переважно з ринковою ситуацією та обмеженням руху через кордон.

"Із загального обсягу сірого імпорту третину складають преміальні товари. Особливо суттєвим імпорт преміум-товарів є у категорій: планшети, фототехніка, ноутбуки, смартфони", - зазначила експерт.

Вона додала, що головними причинами існування сірого імпорту є корупція в митних органах, можливість безризикового збуту товарів всередині країни, а отже, можливість для нелегального імпортера уникнути податків і отримати більш високу маржу.

За результатами дослідження, серед ініціатив боротьби з сірим імпортом учасники ринку підтримують розширення застосування реєстраторів розрахункових операцій та фіскалізації.

Компанія GfK Ukraine провела онлайн-опитування учасників ринку в період з 1 по 20 жовтня 2021 року. Анкета містила питання по 14 категоріям. В опитуванні взяли участь представники компаній виробників, імпортерів, дистриб'юторів, роздрібних мереж. Експерти порівняли результати продажів за період квітень 2020 - Березень 2021 року з періодом квітень 2019 - березень 2020 рік.

Захист прав споживачів:

25 липня 2021 року набрав чинності закон "Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" щодо гарантійних зобов'язань в електронному вигляді". Ним передбачається, що українці можуть отримувати гарантійні документи на побутову техніку в електронному вигляді.

Автор: Альона Кириченко