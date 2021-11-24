Це дозволить оперативно взаємодіяти та вести перемовини зі світовими виробниками щодо поставки лікарських засобів із високою ефективністю.

Кабінет міністрів розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це дозволить оперативно взаємодіяти та вести перемовини зі світовими виробниками щодо поставки лікарських засобів із високою ефективністю, та які перебувають на фінальних стадіях досліджень.

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"Адже коли препарати виходять на ринок, виробники як правило вже мають домовленості на поставки ліків до інших країн, що зумовлює певний дефіцит. Ми націлені на те, щоб наші громадяни були серед найперших, хто матиме доступ до інноваційних та ефективних лікарських засобів", - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін ухвалив рішення про звільнення від ПДВ ввезеного в Україну обладнання для виготовлення вакцин та лікарських засобів, необхідних для лікування COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко