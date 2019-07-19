«Укрпошта» - доля вічної Попелюшки

Нещодавно «Укрпошта» поставила ультиматум уряду – до 1 вересня повинен бути встановлений новий тариф на доставку пенсій або виставити цю послугу на конкурс, щоб ринок сам вирішив, скільки це коштує. Якщо ж вимоги не будуть виконані, то з 1 січня 2020 року "Укрпошта" припинить доставку пенсій чотирьом мільйонам пенсіонерів. Таку заяву зробив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у відкритому листі до уряду, який він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Варто зазначити, що загроза зупинки доставки пенсій цією державною компанією вже стала традицією. У листопаді минулого року Смілянський повідомив, що "Укрпошта" може закрити 7 тис. відділень, звільнити 30% адміністративно-управлінського апарату і припинити доставку пенсій, якщо не будуть підвищені тарифи на доставку пенсій. Тоді в ситуацію втрутився п’ятий президент України Петро Порошенко, не дивлячись на відсутність формальних повноважень. Він провів зустріч з керівником "Укрпошти" і висунув вимогу припинити звільнення листонош і забезпечити доставку пенсій українцям. При цьому закликав Смілянського переглянути розмір власної зарплати.

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Хоч це і виглядало як боротьба Порошенка за електорат, адже на носі були вибори, але на короткий час загроза минула. В проекті держбюджету на 2019 рік депутати передбачили 500 млн грн на оплату доставки пенсій "Укрпоштою". Коштів вистачило на півроку і ситуація повторюється в поточному році. Справа в тому, що без затвердження Кабміном ринкового тарифу на доставку пенсій, «Укрпошта» змушена або молитися з року в рік, щоб депутати виділяли фінансування з держбюджету, або покривати витрати за власний рахунок.

Однак, де брати гроші? Адже, «Укрпошта» збиткове підприємство - в 2018 році компанія збільшила чистий збиток в 2,6 рази, до 535 млн грн. За словами генерального директора компанії, основним фактором зниження чистого фінансового результату є отримання 1 млрд грн збитків на послугах з доставки пенсій.

Це означає, що про інвестиції в розвиток можна забути. А їх «Укрпошта» потребує як повітря. Адже, застарілий автопарк, не комп’ютеризовані відділення, низькі зарплати та постійні збитки вимагають значних грошових вливань. Багато років «Укрпошта» лише виконує соціальну функцію і не приносить доходу. Компанія до сих пір залишається неповоротким і застарілим тягарем для держави.

Щоправда, за останні три роки ситуація почала змінюватися, але конкурувати в ринковій економіці без ринкових механізмів нереально. Окрім цього, політичні угруповання завжди боролися за грошові потоки «Укрпошти». Розвиток самого підприємства їх мало цікавив. А тим часом, «Укрпошта», як і більшість держпідприємств, втрачала ринки і деградувала. Що б змусити працювати це старе і зашкарубле підприємство потрібно скасувати силу силенну застарілих нормативів, щодня приймати і впроваджувати десятки непопулярних рішень. Це означає «нажити» собі багато ворогів.

Пенсійній тариф залишається незмінним з 2004 року

Можливо саме тому уряд і не хоче втручатися. Як зазначив Смілянський, минулого року прем’єр-міністр Володимир Гройсман і міністр соцполітики Андрій Рева обіцяли вирішити питання пенсійного тарифу. Однак, щось пішло не так. Пенсійній тариф залишається незмінним з 2004 року, незважаючи на зростання мінімальної заробітної плати і вартості пального.

За словами того ж Смілянського, «Укрпошта» залишалася для уряду нелюбою донькою – Попелюшкою, яку ніхто не хоче бачити на балу, яка існує лише для прибирання соціальних негараздів, і до якої жодного разу за три роки не завітали в гості.

Більше того, ще два роки тому «Укрпошта» зверталися до уряду за підтримкою закону про надання Національним поштовим оператором обмеженого кола банківських послуг (законопроект № 6601) за зразком розвинутих країн світу. Прийняття цього проекту закону дозволило б упродовж п’яти років знизити витрати Пенсійного фонду на доставку пенсій до нуля та одночасно зробити так, щоб Україна не була на рівні Танзанії з доступу до фінансових послуг, де 37% українців не мають базового банківського рахунку. Однак, цей законопроект отримав негативне заключення уряду.

Українські урядовці повинні нарешті визначитися з роллю Національного поштового оператора. Або субсидування соціальних функцій, як це відбувається в 90% пошт світу, або надання послуг виключно на ринкових умовах. В іншому випадку «Укрпошта» буде продовжувати жити в минулому столітті. З відповідною якістю послуг і без надії на майбутнє.

Олександр Куницький