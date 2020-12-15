Apple буде нарощувати свою пропозицію iPhone на ринку у зв'язку з попитом на перші в лінійці смартфони з технологією 5G.

Компанія Apple планує виробити близько 96 мільйонів iPhone в першому півріччі наступного року, що є приростом в 30% до виробництва цього року.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

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Як пише видання, Apple буде нарощувати свою пропозицію iPhone на ринку у зв'язку з попитом на перші в лінійці смартфони з технологією 5G.

Планується збільшення випуску iPhone 12 і його попередників Phone 11 і iPhone SE.

У річному плані, який Apple надала постачальникам, йдеться про виробництво 230 мільйонів смартфонів в наступному році - це на 20% більше нинішніх показників.

Проблеми з iPhone

16 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що користувачі нових смартфонів від Apple зіткнулися з проблемами зі звуком при підключенні офіційно сумісних з апаратами моделей Bluetooth-гарнітур і слухових апаратів. У компанії визнали проблему та обіцяють усунути її.

28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна і травматична.

17 листопада 2020 року власники iPhone 12 mini знайшли ще одну проблему в роботі новинки.

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Автор: УНІАН