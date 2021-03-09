У найближчому майбутньому Apple остаточно припинить продажі iMac Pro.

Apple прибрала конфігуратор iMac Pro з сайту свого онлайн-магазину, залишивши доступною для покупки тільки базову конфігурацію професійного моноблока.

Про це повідомляє The Verge.

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Одночасно на сторінці з'явилася відповідна відмітка, що модель буде продаватися до вичерпання складських запасів. Тобто, в осяжному майбутньому Apple остаточно припинить продажі iMac Pro.

Після оновлення продуктової сторінки iMac Pro представник Apple офіційно підтвердив кільком західним техно-сайтам, що ця модель більше не виробляється.

Капіталізація Apple

Капіталізація Apple становить $2,113 трлн. У четвертому кварталі 2020 року доходи компанії зросли на 21% і досягли рекордних $111,4 млрд.

Станом на лютий 2021 року корпорація Apple купила близько 100 компаній. Поглинання було здійснено протягом шести років.

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Автор: Олена Коваленко