Асоціація європейських державних поштових операторів PostEurop призупинила членські права "Почты Росии" та "Белпочты".
Про це прес-служба "Укрпошти" повідомляє в Facebook.
"Вперше в історії існування Асоціації європейських державних поштових операторів Posteurop членські права "Почты России" та "Белпочты" припинено на невизначений термін", - йдеться в повідомленні.
Призупинення членства в асоціації означає, що поштові оператори Росії та Білорусі втрачають можливість брати участь у цивілізованому розвитку поштової галузі.
PostEurop:
PostEurop - об'єднання державних поштових операторів Європи, одне з установчих об'єднань Всесвітнього поштового союзу. PostEurop був створений в 1993 році для спрощення поштового обігу в Європі.
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