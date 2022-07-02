Призупинення членства в PostEurop означає, що поштові оператори Росії та Білорусі втрачають можливість брати участь у цивілізованому розвитку поштової галузі.

Асоціація європейських державних поштових операторів PostEurop призупинила членські права "Почты Росии" та "Белпочты".

Про це прес-служба "Укрпошти" повідомляє в Facebook.

"Вперше в історії існування Асоціації європейських державних поштових операторів Posteurop членські права "Почты России" та "Белпочты" припинено на невизначений термін", - йдеться в повідомленні.

Призупинення членства в асоціації означає, що поштові оператори Росії та Білорусі втрачають можливість брати участь у цивілізованому розвитку поштової галузі.

PostEurop:

PostEurop - об'єднання державних поштових операторів Європи, одне з установчих об'єднань Всесвітнього поштового союзу. PostEurop був створений в 1993 році для спрощення поштового обігу в Європі.

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