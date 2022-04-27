Відновлено доставку замовлень із будь-яких інтернет-магазинів США, Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії, Польщі, Туреччини та Італії.

Представник групи компаній "Нової пошти" - "Нова пошта Глобал" відновила доставку замовлень з інтернет-магазинів за кордоном.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

"Через сервіс NP Shopping українці знову можуть замовляти необхідні товари в закордонних інтернет-магазинах, у яких немає прямої доставки в Україну, та отримувати їх за своєю адресою, у будь-якому працюючому відділенні або поштоматі "Нової пошти", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що наразі відновлено доставку замовлень із будь-яких інтернет-магазинів США, Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії, Польщі, Туреччини та Італії. Також в компанії працюють, щоб незабаром запустити замовлення з Китаю.

Зазначається, що вартість доставки залишилась сталою, як і до війни, та залежить від ваги посилки: чим більша вага - тим нижча вартість доставки. Точну ціну можна розрахувати за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.

Раніше, 20 квітня логістична компанія "Нова пошта" запустила доставку особистих речей до країн Європи зі знижками до 80%. УНІАН розповідав, як працює "Нова Пошта" під час війни.

Нова пошта: довідка УНІАН

Компанія "Нова пошта" заснована у 2001 році як оператор експрес-доставки документів, посилок і вантажів у будь-яку точку України. Компанія має понад 8 тис. відділень по всій Україні.

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