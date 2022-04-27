"Нова пошта Глобал" відновила доставку із закордонних інтернет-магазинів / фото УНІАН

Представник групи компаній "Нової пошти" - "Нова пошта Глобал" відновила доставку замовлень з інтернет-магазинів за кордоном.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

"Через сервіс NP Shopping українці знову можуть замовляти необхідні товари в закордонних інтернет-магазинах, у яких немає прямої доставки в Україну, та отримувати їх за своєю адресою, у будь-якому працюючому відділенні або поштоматі "Нової пошти", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що наразі відновлено доставку замовлень із будь-яких інтернет-магазинів США, Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії, Польщі, Туреччини та Італії. Також в компанії працюють, щоб незабаром запустити замовлення з Китаю.

Зазначається, що вартість доставки залишилась сталою, як і до війни, та залежить від ваги посилки: чим більша вага - тим нижча вартість доставки. Точну ціну можна розрахувати за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.

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Раніше, 20 квітня логістична компанія "Нова пошта" запустила доставку особистих речей до країн Європи зі знижками до 80%. УНІАН розповідав, як працює "Нова Пошта" під час війни.

Нова пошта: довідка УНІАН

Компанія "Нова пошта" заснована у 2001 році як оператор експрес-доставки документів, посилок і вантажів у будь-яку точку України. Компанія має понад 8 тис. відділень по всій Україні.

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