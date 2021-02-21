Фонд Білла і Мелінди (дружина мільярдера) Гейтс переглянув склад свого портфеля і розпродав папери деяких емітентів.

Засновник Microsoft Білл Гейтс завдав чергового удару по китайському інтернет-гіганту Alibaba. Його сімейний фонд продав всі акції компанії, що належали йому.

Про це йдеться в повідомленні, яке він подав до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Читайте такожКитай висунув засновнику Alibaba нові вимоги для виходу на біржу

Фонд Білла і Мелінди (дружина мільярдера) Гейтс переглянув склад свого портфеля і розпродав папери деяких емітентів. Крім Alibaba фонд продав всі акції агрегатора таксі Uber і половину паперів Apple.

За пакет Alibaba фонд отримав 128,5 мільйона доларів. Таким чином, за час володіння паперами китайської компанії Bill & Melinda Gates Foundation заробив 21,1 мільйона доларів.

Також частки були знижені в інтернет-гіганті Amazon, телекомунікаційній компанії Liberty Latin America, інвесткомпанії Berkshire Hathaway і будівельно-логістичному холдингу China Metro-Rural Holdings.

Разом з тим Bill & Melinda Gates Foundation на 40 відсотків наростив частку в американській медико-біологічній компанії Schrodinger.

Історія конфлікту

Проблеми Джека Ма з китайською владою загострилися після того, як у жовтні 2020 року він публічно розкритикував фінансових регуляторів та банки Китаю, звинувативши їх у "ломбардному мисленні".

Після цього банк Китаю скасував IPO Фінтех-стартапу Ма Ant Group. Джек Ма був готовий віддати владі частину Ant Group, але це не допомогло запобігти скасуванню IPO.

Що таке Alibaba

Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. Хмарний підрозділ Alibaba - одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.

20 квітня 2020 року Alibaba Group заявила про те, що інвестує $28 мільярдів в хмарну інфраструктуру. Компанія заявила, що витратить кошти на розвиток операційних систем і на розвиток інфраструктури своїх центрів обробки даних.

16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США мають намір заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. В тому числі заборона могла торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.

За даними дослідницької компанії Canalys, в 4 кварталі 2019 року підрозділ Alibaba Cloud Intelligence контролював 46,4% хмарного ринку Китаю, тоді як Tencent і Baidu Cloud Cloud мали 18% і 8,8% ринку відповідно.

20 січня 2021 року засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Джек Ма вперше майже за три місяці показався на публіці.

28 січня 2021 року стало відомо про те, що засновник Alibaba готує масштабну реорганізацію одного зі своїх стартапів.

2 лютого 2021 року китайська державна газета Shanghai Securities News виключила засновника Alibaba Джека Ма зі списку головних бізнесменів країни.

3 лютого 2021 року Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group, який перетворить Фінтех-гіганта в фінансову Холдингову Компанію.

5 лютого 2021 року влада Китаю висунула нові умови для виходу на біржу фінансово-технологічної компанії Ant Group ("дочка" Alibaba) Джека Ма.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко