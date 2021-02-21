Засновник Microsoft Білл Гейтс завдав чергового удару по китайському інтернет-гіганту Alibaba. Його сімейний фонд продав всі акції компанії, що належали йому.
Про це йдеться в повідомленні, яке він подав до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
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Фонд Білла і Мелінди (дружина мільярдера) Гейтс переглянув склад свого портфеля і розпродав папери деяких емітентів. Крім Alibaba фонд продав всі акції агрегатора таксі Uber і половину паперів Apple.
За пакет Alibaba фонд отримав 128,5 мільйона доларів. Таким чином, за час володіння паперами китайської компанії Bill & Melinda Gates Foundation заробив 21,1 мільйона доларів.
Також частки були знижені в інтернет-гіганті Amazon, телекомунікаційній компанії Liberty Latin America, інвесткомпанії Berkshire Hathaway і будівельно-логістичному холдингу China Metro-Rural Holdings.
Разом з тим Bill & Melinda Gates Foundation на 40 відсотків наростив частку в американській медико-біологічній компанії Schrodinger.
Історія конфлікту
Проблеми Джека Ма з китайською владою загострилися після того, як у жовтні 2020 року він публічно розкритикував фінансових регуляторів та банки Китаю, звинувативши їх у "ломбардному мисленні".
Після цього банк Китаю скасував IPO Фінтех-стартапу Ма Ant Group. Джек Ма був готовий віддати владі частину Ant Group, але це не допомогло запобігти скасуванню IPO.
Що таке Alibaba
- Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. Хмарний підрозділ Alibaba - одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.
- 20 квітня 2020 року Alibaba Group заявила про те, що інвестує $28 мільярдів в хмарну інфраструктуру. Компанія заявила, що витратить кошти на розвиток операційних систем і на розвиток інфраструктури своїх центрів обробки даних.
- 16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США мають намір заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. В тому числі заборона могла торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.
- За даними дослідницької компанії Canalys, в 4 кварталі 2019 року підрозділ Alibaba Cloud Intelligence контролював 46,4% хмарного ринку Китаю, тоді як Tencent і Baidu Cloud Cloud мали 18% і 8,8% ринку відповідно.
- 20 січня 2021 року засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Джек Ма вперше майже за три місяці показався на публіці.
- 28 січня 2021 року стало відомо про те, що засновник Alibaba готує масштабну реорганізацію одного зі своїх стартапів.
- 2 лютого 2021 року китайська державна газета Shanghai Securities News виключила засновника Alibaba Джека Ма зі списку головних бізнесменів країни.
- 3 лютого 2021 року Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group, який перетворить Фінтех-гіганта в фінансову Холдингову Компанію.
- 5 лютого 2021 року влада Китаю висунула нові умови для виходу на біржу фінансово-технологічної компанії Ant Group ("дочка" Alibaba) Джека Ма.
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