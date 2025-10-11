В Росії розбився військовий гелікоптер Ка-52 з екіпажем

Падіння гелікоптера нібито не пов'язане із бойовими діями, переконують російські канали.

Російські окупанти втратили ще один військовий гелікоптер Ка-52. Всього з початку повномасштабного вторгнення "мінуснулось" 65 таких "пташок".

Про аварію ще одного вертольота повідомив російський блогер Fighterbomber, повʼязаний з військово-повітряними структурами країни-окупанта.

"Небо забирає кращих", - написав блогер, опублікувавши фото Ка-52.

За даними російських пропагандистів, падіння гелікоптера нібито не пов'язане із бойовими діями. На борту загинули двоє членів екіпажу. Імен не називають, але один із Z-каналів повідомив, що пілоти були досвідченими.

Інші аварії з російською авіацією

Як повідомляв УНІАН, ввечері 9 жовтня у Липецькій області Російської Федерації під час заходу на посадку після виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії винищувач-перехоплювач МіГ-31.

Екіпаж нібито діяв за інструкцією, оскільки посадка була неможливою через критичну проблему з шасі, заявив згодом блогер Fighterbomber.

За його даними, у МіГ-31 не вийшла ліва основна стійка шасі. Екіпаж спробував випустити її всіма доступними способами, але не вийшло.

