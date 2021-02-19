Наступна презентація американської компанії відбудеться 16 березня.

В середині березня Apple представить нові планшети і Bluetooth-маячки AirTag.

Про це у своєму Twitter повідомляє мережевий Інсайдер під ніком Tron.

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За інформацією інсайдера, наступна презентація американської компанії відбудеться 16 березня. Блогер уточнив, що практично не сумнівається у своїх джерелах. Apple оголосить дату події приблизно за тиждень. Топ-менеджери корпорації приготували кілька релізів, головними з яких будуть нові версії планшетів iPad і iPad mini.

Інсайдери уточнили, що основний акцент на заході буде зроблений на нове покоління планшетів. Зокрема, оновлений iPad mini може отримати OLED-дисплей з тонкими рамками та вбудований в екран дактилоскопічний сенсор. Також пристрій буде працювати на базі флагманського процесора Apple A14 Bionic, який використовується в смартфонах серії iPhone 12.

Нові навушники від Apple

6 січня 2021 року стало відомо про те, що Apple працює над менш дорогою версією повнорозмірних навушників AirPods Max. Повідомлялося, що навушники коштуватимуть 349 доларів. Замість алюмінію і нержавіючої сталі у виробництві планували використовувати пластик, за рахунок чого навушники будуть більш легкими.

17 лютого 2021 року з'явилася інформація про те, що Apple планує використовувати скло при виробництві нових AirPods.

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Автор: УНІАН