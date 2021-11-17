Соціальна мережа Instagram почала здійснювати ідентифікацію особистості користувачів, запитуючи у них відео-селфі.
Про це повідомляє The Verge.
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В Instagram відзначили, що дані заходи спрямовані на боротьбу з ботами.
В Instagram також відзначили, що перевірка користувача буде здійснюватися тільки в разі "підозрілої активності". Наприклад, якщо користувач швидко поставив багато лайків або підписався на велику кількість акаунтів за лічені секунди.
Instagram і нова функція:
15 квітня 2021 року Instagram і Facebook почали тестувати можливість для користувачів приховувати лайки до своїх постів.
У 2019 році Instagram вже тестував подібну функцію, проте тоді соцмережа автоматично приховувала лайки певної частини користувачів, і цей експеримент визнали провальним.