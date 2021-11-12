Він заподіяв шкоду її психічному здоров`ю.

Новобузький районний суд Миколаївської області оштрафував матір хлопця, який цькував дівчину в Instagram.

Про це йдеться у рішенні суду.

Так, 28 вересня неповнолітній син жительки села Весела Балка вчинив булінг неповнолітньої. Хлопець писав непристойні слова та образи відносно дівчини в Instagram. Суд визначив, що цим він заподіяв шкоду її психічному здоров`ю.

Оскільки підліток не досяг 16-річного віку, до адміністративної відповідальності притягли його мати.

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Вона запевнила, що неоодноразово проводила з сином бесіди щодо недопустимості такої поведінки з однокласниками.

Суд визнав її винною у правопорушенні, передбаченому частиною 3 статті 173-4 КУпАП ("Булінг учасника навчального процесу"). ЇЇ зобов'язали сплатити штраф в розмірі 850 гривень та судовий збір у розмірі 454 гривні.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі директор школи ледь не довела дитину до гіпертонічного кризу, їй довелося викликати швидку.

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Автор: Людмила Жерновська