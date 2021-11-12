Новобузький районний суд Миколаївської області оштрафував матір хлопця, який цькував дівчину в Instagram.
Про це йдеться у рішенні суду.
Так, 28 вересня неповнолітній син жительки села Весела Балка вчинив булінг неповнолітньої. Хлопець писав непристойні слова та образи відносно дівчини в Instagram. Суд визначив, що цим він заподіяв шкоду її психічному здоров`ю.
Оскільки підліток не досяг 16-річного віку, до адміністративної відповідальності притягли його мати.
Читайте такожТягнув майже кілометр та намагався втекти: п'яний екс-прокурор у Рівненській області "вбив" матір трьох дітейЖінка свою вину у вчиненому визнала в повному обсязі.
Вона запевнила, що неоодноразово проводила з сином бесіди щодо недопустимості такої поведінки з однокласниками.
Суд визнав її винною у правопорушенні, передбаченому частиною 3 статті 173-4 КУпАП ("Булінг учасника навчального процесу"). ЇЇ зобов'язали сплатити штраф в розмірі 850 гривень та судовий збір у розмірі 454 гривні.
Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі директор школи ледь не довела дитину до гіпертонічного кризу, їй довелося викликати швидку.