Прогнозується, що в 2021 році виробництво смартфонів у світі зросте на 9% - до 1,36 мільярда пристроїв.

Світове виробництво смартфонів у 2020 році у зв'язку з негативним впливом пандемії COVID-19 скоротилося на 11% - до 1,25 мільярда штук.

Читайте такожПершому iPhone виповнилося 14 років: як він виглядав і що вмів (фото)Про це сказано в дослідження китайського аналітичного центру TrendForce, опублікованому на його сайті.

Згідно з дослідженням, компаніями-лідерами з виробництва смартфонів у 2020 році стали Samsung – 263 мільйони штук, Apple – 199 мільйонів, Huawei – 170 мільйонів, Xiaomi – 146 мільйонів і OPPO – 144 мільйони.

Центр TrendForce прогнозує, що у 2021 році виробництво смартфонів почне відновлюватися і зросте на 9% - до 1,36 мільярда пристроїв.

За прогнозом центру, лідерами ринку стануть Samsung, Apple і Xiaomi.

Що цьому передувало

Згідно з дослідженням міжнародного дослідницького центру International Data Corporation (IDC), світові поставки смартфонів в третьому кварталі 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротилися на 1,3% у зв'язку з негативним економічним впливом пандемії коронавірусу на споживчий попит.

Довідка УНІАН

TrendForce - китайська аналітична компанія, що спеціалізується на дослідженнях ринку сучасних технологій. Заснована у 2000 році.

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Автор: Павло Степанець