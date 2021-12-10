Користувачі вважають, що всьому виною – проблеми з драйверами Windows.

На виході Windows 11 страждала болячками та нестабільністю. У Microsoft намагаються якнайшвидше виправити всі похибки своєї операційної системи, проте роботи їм належить ще сила-силенна.

Раніше на цьому тижні серед користувачів почала зростати кількість скарг на роботу W11 з твердотіловими накопичувачами. Зокрема, ОС без видимих причин почала неабияк знижувати швидкість роботи SSD, особливо в порівнянні з "десяткою".

У компанії визнали факт існування такого бага та зайнялися його усуненням – наразі проблема вже майже вирішена.

З повідомлення Microsoft стало відомо, що проблема в тому чи іншому вигляді зачіпає не тільки NVMe-накопичувачі, але й всі SSD та навіть жорсткі диски, через що її масштаб виявився в рази серйознішим, ніж спочатку вважалося.

Як пізніше з'ясувалося, збій виникає в тих випадках, коли включений журнал USN файлової системи NTFS – ця функція записує зміни даних на носії, і, як наголосила Microsoft, вона завжди включена на системному розділі.

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Якщо ви відчуваєте, що ваш пристрій працює повільніше, ніж раніше, рекомендується вручну встановити апдейт KB5007262 через "Центр оновлення Windows". Або ж дочекатися щомісячного накопичувального оновлення для Windows 11, яке вийде у вівторок, 14 грудня.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що свіже оновлення Windows 11 принесло більш гнучке налаштування "Пуск" та ряд інших поліпшень. А ще повернули годинник і дату на додаткові монітори.

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Автор: Денис Пономаренко