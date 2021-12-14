Заряджати можна одночасно кілька пристроїв. Ціна – 69 доларів (~1900 грн).

На краудфандинговій платформі Indiegogo з'явився новий хітовий продукт – зовнішній акумулятор Apollo Ultra від компанії Elecjet. Вона позиціює його як найшвидший у світі павербанк, і на те є кілька підстав.

Компанія ставила за мету зібрати $10 000, проте на момент написання новини зібрана сума становить понад $160 тисяч, хоча до закінчення кампанії залишається ще 10 днів.

Пристрій оснащується графеновою батареєю на 10 000 маг, яка з 0 до 100% заряджається за 27 хвилин. Є підтримка швидкої зарядки 100 Вт, а нагрів не перевищує 43° C. Також передбачена можливість одночасної зарядки двох пристроїв.

Вага пристрою – 230 г, а розмір можна порівняти з більшістю сучасних смартфонів. Завдяки використанню графіту, Apollo Ultra розрахований на 2500 циклів перезаряджання без помітної деградації місткості або майже 7 років щоденного використання, розповіли в компанії.

Вартість новинки становить 69 доларів (~1900 грн). У роздробі її продаватимуть за 100 доларів (~2700 грн). Стартап планує почати поставки продукту вже в січні 2022 року.

Раніше УНІАН вже писав про інший, не менш цікавий гаджет – захищений смартфон вбудованими смарт-годинником. Сам апарат має незвичайну форму корпусу і захищений від води і падінь. Ціна всього 279 доларів (приблизно 7 500 грн).

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Автор: Денис Пономаренко