У плані характеристик карта практично точна копія RTX 2060 Super.

Після численних витоків та чуток компанія Nvidia нарешті презентувала оновлену версію відеокарти GeForce RTX 2060, виклавши її характеристики на своєму офіційному сайті.

У плані характеристик карта практично точна копія RTX 2060 Super. З відмінностей від стандартної RTX 2060: більше ядер CUDA і 12 ГБ відеопам'яті проти 6 ГБ

Ось основні характеристики:

GPU – 12-нанометровий TU106 сімейства Turing;

Ядра CUDA – 2176 проти 1920 у базовій RTX 2060;

Частота GPU – 1470 МГц (базова) і 1650 МГц (в режимі Boost);

Обсяг пам'яті – 12 ГБ (GDDR6);

Шина пам'яті – 192-бітна (головна відмінність від GeForce RTX 2060 Super);

Частота пам'яті – 14 ГГц;

TDP – 185 Вт (на 25 Вт більше, ніж у RTX 2060 з 6 ГБ, і на 10 Вт більше, ніж у RTX 2060 Super).

У продаж новинка надійде 7 грудня, як у версії Founders Edition, так і від сторонніх виробників. Офіційну ціну відеокарти NVIDIA не озвучила, проте представник компанії повідомив виданню The Verge, що "це преміумверсія RTX 2060, і це буде відображено в ціні".

RTX 2060 з 6 ГБ пам'яті була випущена в 2019 році за 349 доларів (~9 500 грн). На цей час в українському роздробі її продають за ціною від 23 000 гривень. Вартість оновленої версії повинна бути ще вище.

Чому подорожчали відеокарти

Дефіцит відеокарт почав наростати з початку осені минулого 2020 року. З початку 2021 року ціни на них зросли чи не втричі.

Частково це пов'язано з пандемією коронавірусу і проблеми у виробників чіпів-компаній Samsung і TSMC, які не встигають покрити висхідний попит.

Ситуацію сильно посилив вибухове зростання цін на криптовалюти. Майнери почали скуповувати відеокарти і навіть потужні ігрові ноутбуки цілими партіями, не дозволяючи їм доїхати до магазинів.

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Автор: Денис Пономаренко