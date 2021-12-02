Після численних витоків та чуток компанія Nvidia нарешті презентувала оновлену версію відеокарти GeForce RTX 2060, виклавши її характеристики на своєму офіційному сайті.
У плані характеристик карта практично точна копія RTX 2060 Super. З відмінностей від стандартної RTX 2060: більше ядер CUDA і 12 ГБ відеопам'яті проти 6 ГБ
Ось основні характеристики:
- GPU – 12-нанометровий TU106 сімейства Turing;
- Ядра CUDA – 2176 проти 1920 у базовій RTX 2060;
- Частота GPU – 1470 МГц (базова) і 1650 МГц (в режимі Boost);
- Обсяг пам'яті – 12 ГБ (GDDR6);
- Шина пам'яті – 192-бітна (головна відмінність від GeForce RTX 2060 Super);
- Частота пам'яті – 14 ГГц;
- TDP – 185 Вт (на 25 Вт більше, ніж у RTX 2060 з 6 ГБ, і на 10 Вт більше, ніж у RTX 2060 Super).
У продаж новинка надійде 7 грудня, як у версії Founders Edition, так і від сторонніх виробників. Офіційну ціну відеокарти NVIDIA не озвучила, проте представник компанії повідомив виданню The Verge, що "це преміумверсія RTX 2060, і це буде відображено в ціні".
RTX 2060 з 6 ГБ пам'яті була випущена в 2019 році за 349 доларів (~9 500 грн). На цей час в українському роздробі її продають за ціною від 23 000 гривень. Вартість оновленої версії повинна бути ще вище.
Чому подорожчали відеокарти
- Дефіцит відеокарт почав наростати з початку осені минулого 2020 року. З початку 2021 року ціни на них зросли чи не втричі.
- Частково це пов'язано з пандемією коронавірусу і проблеми у виробників чіпів-компаній Samsung і TSMC, які не встигають покрити висхідний попит.
- Ситуацію сильно посилив вибухове зростання цін на криптовалюти. Майнери почали скуповувати відеокарти і навіть потужні ігрові ноутбуки цілими партіями, не дозволяючи їм доїхати до магазинів.