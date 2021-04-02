Для демонтажу поліцейські залучали співробітників ДСНС.

У Первомайську миколаївські кіберполіцейські викрили місцевого мешканця на махінаціях із телекомунікаційними послугами населенню.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.ua.

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37-річний мешканець райцентру організував діяльність підпільного провайдеру з забезпечення жителів Первомайська інтернетом, за що незаконно отримував абонентську плату.

У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що зловмисник без отримання відповідних дозволів, встановив та експлуатував на території райцентру радіоелектронні засоби для надання доступу до телекомунікаційних мереж місцевим жителям, за що незаконно отримував абонентську плату.

Комутаційне обладнання працювало у діапазоні частот, які виділені у користування місцевим провайдерам телекомунікацій, чим перешкоджало роботі їхнього обладнання.

Поліцейські провели ряд обшуків за місцем мешкання фігуранта кримінального провадження та на підконтрольних йому адресах, під час яких виявили 21 радіоелектронний засіб, 8 роутерів, 5 ноутбуків, комп’ютер та планшет. Для розміщення радіо-електронних засобів зловмисник незаконно встановив на подвір’ї власної оселі 40-ка метрову вежу радіозв’язку. Для демонтажу даних антен поліцейські залучали співробітників ДСНС.

Слідчими проводиться розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 1 ст. 361 КК України «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку».

Що передбачає санкція

Санкцією зазначеної статті передбачено покарання від накладення штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

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Автор: Олена Коваленко