Також у місті є проблема з роботою інтернет-провайдерів.

В Енергодарі та ймовірно в кількох сусідніх населених пунктах не працює мобільний оператор Vodafone.

Про це у Telegram повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"В Енергодарі не працює мобільний оператор Vodafone. За непідтвердженими поки що даними, аналогічна ситуація виникла і в сусідньому місті Дніпрорудне та навколишніх населених пунктах", - зазначив він.

Мер наголосив, що наразі причини відсутності мобільного зв’язку з’ясовуються.

"Також в Енергодарі є проблема з роботою інтернет-провайдерів", - повідомив Орлов.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня в Енергодарі російські військові захопили територію Запорізької АЕС.

5 березня радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що російські окупанти де-факто контролюють Енергодар.

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