В Енергодарі та ймовірно в кількох сусідніх населених пунктах не працює мобільний оператор Vodafone.
Про це у Telegram повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
"В Енергодарі не працює мобільний оператор Vodafone. За непідтвердженими поки що даними, аналогічна ситуація виникла і в сусідньому місті Дніпрорудне та навколишніх населених пунктах", - зазначив він.
Мер наголосив, що наразі причини відсутності мобільного зв’язку з’ясовуються.
"Також в Енергодарі є проблема з роботою інтернет-провайдерів", - повідомив Орлов.
Як повідомляв УНІАН, 4 березня в Енергодарі російські військові захопили територію Запорізької АЕС.
5 березня радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що російські окупанти де-факто контролюють Енергодар.