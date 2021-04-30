Компанія Xiaomі представила в Україні свої нові продукти.

Компанія Xiaomі представила в Україні свої нові продукти – флагманські смартфони Mi 11 Ultra та Mi 11i.

Про це повідомляє ITC.ua.

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Продажі новинок стартують у травні 2021 року в авторизованих магазинах Mi Store, Smart Home та в усіх офіційних партнерів Xiaomi.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra – це топова модель серії Mi 11. Вона виділяється як дизайном з масивним блоком камер, так і передовими технічними характеристиками.

Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra оснащено 6,81-дюймовим екраном AMOLED з роздільною здатністю WQHD+ (3200×1440 пікселів) та підтримкою частоти 120 Гц, процесором Snapdragon 888, 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Пристрій також містить додатковий 1,1-дюймовий AMOLED-дисплей поруч з основним блоком камер. Цей дисплей має роздільну здатність 126×294 пікселів та може використовуватися для відображення сповіщень або попереднього перегляду автопортретів.

Потрійна камера оснащена 50-мегапіксельним головним сенсором Samsung GN2 розміром 1/1,12 дюйми, 48-мегпіксельнім телефото модулем з підтримка 5x оптичного та 120x цифрового зуму, 48-мегапіксельнім ультра ширококутним модулем. Всі три камери здатні записувати 8К-відео. Батарея ємністю 5000 мА•год заряджається до 100% за 36 хвилин завдяки підтримці надшвидкої зарядки потужністю до 67 Вт. Пристрій містить ІЧ-бластер та модуль NFC. Смартфон має розміри 164,3×74,6×8,38 мм та вагу 234 г.

Лімітована партія Xiaomi Mi 11 Ultra надійде у продаж в Україні у другій половині травня за ціною 44999 грн.

Xiaomi Mi 11i

Смартфон Xiaomi Mi 11i оснащено 6,67-дюймовим дисплеєм AMOLED DotDisplay (2400×1080 пікселів) та стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos. Апарат містить мобільну платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої флєш-пам’яті.

Основний модуль камери виконаний на базі 108-мегапіксельного сенсору. Також користувачам доступні 8-мегапіксельний ультра ширококутний модуль та телемакромодуль з 5-мегапіксельним сенсором. За автономність відповідає акумулятор ємністю 4520 мА·год, підтримується швидка зарядка потужністю 33 Вт.

Повна зарядка займає 52 хвилини. Цю модель оснащено ІЧ-бластером та модулем NFC. Сканер відбитків пальців розміщено на бічній панелі корпусу. Товщина корпусу складає 7,8 мм, а вага – 196 г.

В Україні продажі смартфону Xiaomi Mi 11i почнуться у другій половині травня за ціною 18999 грн за конфігурацію 8+128 ГБ та 20999 грн за конфігурацію 8+256 ГБ.

Xiaomi та санкції США

15 січня 2021 року США ввели економічні санкції проти дев'яти китайських компаній, у тому числі виробника мобільних телефонів Xiaomi та авіабудівної компанії COMAC.

США підозрюють компанії у співпраці з військово-промисловим комплексом Китаю. Американські інвестори повинні до 11 листопада 2021 року позбутися активів цих компаній.

Санкції були спрямовані проти тих, хто "відповідальний або брав участь у широкомасштабному будівництві або мілітаризації спірних форпостів в Південно-Китайському морі, або (в застосуванні) Китаєм примусу проти заявників Південно-Східної Азії, щоб заблокувати їх доступ до офшорних ресурсів в Південно-Китайському морі".

У Xiaomi заперечують зв'язок з військовою галуззю КНР і стверджують, що Xiaomi не належить китайському уряду або Збройним силам і не контролюється ними.

1 лютого 2021 року стало відомо про те, що китайський виробник смартфонів Xiaomi подав позов проти Мінфіну і Міністерства оборони США, щоб домогтися виключення з чорного списку компаній, пов'язаних з військовими Китаю.

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Автор: Олена Коваленко