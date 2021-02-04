Причини, що впливають на швидкість мобільного інтернету, можна розділити на три види: фактори, що залежать від контент-провайдера, від оператора та від самого користувача.

Vodafone проаналізував всі фактори, що впливають на швидкість передачі даних, і підготував поради, які допоможуть користувачам розігнати швидкість свого мобільного інтернету до максимуму.

Причини, що впливають на швидкість мобільного інтернету, можна розділити на три види: фактори, що залежать від контент-провайдера, від оператора і від самого користувача.

Читайте такожНайшвидший мобільний інтернет України - у Vodafone

Від чого залежить швидкість на стороні користувача:

1) Наявність USIM-карти, яка, на відміну від старої SIM, забезпечує підтримку 4G технології.

Як вплинути: готовність до 4G клієнти Vodafone можуть самостійно і безкоштовно перевірити за допомогою єдиного USSD-запиту – потрібно просто набрати *222# і натиснути кнопку виклику. У відповідь оператор відправить SMS з результатом перевірки смартфона і SIM-карти. Абоненти передоплати можуть замінити карту самостійно, купивши відповідний стартовий пакет, а також 4G смартфон в інтернет-магазині Vodafone та отримати покупку в найближчому магазині або замовити адресну доставку або доставку до відділення Нової Пошти.

2) Модель смартфона – різні пристрої дозволяють досягати різних швидкостей. Якщо пристрій підтримує технологію мережі, яка дозволяє збільшувати швидкість інтернету, пристрій буде видавати велику швидкість.

Як вплинути: при виборі смартфона звертайте увагу на таку характеристику як технології зв'язку, які підтримує смартфон, і категорія терміналу (UE category) – від цього залежить здатність терміналу підтримувати агрегацію частот і кілька потоків інформації одночасно, що безпосередньо впливає на швидкість передачі інформації.

Також для максимальної швидкості необхідно, щоб телефон підтримував частоти, доступні в Україні: Band 3 (LTE 1800), Band 7 (LTE 2600) і Band 8 (LTE 900).

3) Місцезнаходження – віддаленість користувача від найближчої базової станції обернено пропорційно впливає на швидкість мобільного інтернету.

Від чого залежить швидкість на стороні контент-провайдера:

1) Відстань від вашого пристрою до сервера, на якому знаходиться контент, яким ви користуєтеся в даний момент. Якщо контент знаходиться на міжнародному сервері, то швидкість першого доступу до нього буде нижче, оскільки сигналу доведеться проходити по транспортному шляху аж до іншого континенту. Щоб уникнути великої затримки в передачі контенту, часто великі компанії розміщують локальні сервера в країні. Так, при першому доступі до контенту він завантажується на локальний сервер, забезпечуючи простий і швидкий доступ для користувача.

2) Браузер також може впливати на якість користування

Як вплинути: переконайтеся, що використовуєте найновішу версію браузера. Крім того, велика кількість відкритих сторінок в браузері на смартфоні, а також одночасне завантаження безлічі файлів знижує швидкість інтернету у користувача.

3) Встановлені провайдером сервіси обмеження на швидкість завантаження даних.

4) Оптимізація швидкості завантаження веб-сторінок.

Як вплинути: ряд бразуерів пропонує встановити надбудови, що дозволяють оптимізувати сторінки і прискорити роботу. Прискорити роботу браузера також можна, видаливши непотрібні розширення і встановивши блокування непотрібних користувачеві сценаріїв, таких як реклама, сценарій відстеження, тощо.

Від чого залежить швидкість на стороні оператора

У другому півріччі 2020 року мережа Vodafone продемонструвала найвищу швидкість мобільного інтернету в Україні згідно з результатами незалежного дослідження Ookla. Які технології, настройки та фічі застосовує Vodafone в Україні:

1) Ширина спектра – чим ширшою є смуга частот, задіяна під конкретну технологію, тим вище швидкість передачі даних і тим більшій кількості користувачів оператор може забезпечити високу швидкість інтернету. Vodafone використовує технології так званого «дихаючого» спектра – Cloud Air, коли абоненти можуть використовувати один і той же частотний ресурс для різних сервісів і різних технологій. Такий перерозподіл ресурсів на мережі відбувається за мілісекунди. Завдяки цьому оператор може гнучко збільшувати смугу пропускання, в якій працює той чи інший сервіс.

2) Додаткові фічі – за рахунок використання високих порядків технології MIMO, Vodafone досягає більш високої абонентської швидкості. Оператор також впроваджує агрегацію між різними діапазонами частот і гнучко розподіляє абонентів з різними профілем споживання в межах діапазону, необхідного і достатнього для такого споживання.

3) Оптимізація налаштувань мережі – робота на якість для кінцевого користувача. Vodafone покращує клієнтський сервіс і використовує показники Quality of servce, завдяки чому вдається досягати низьких затримок в мережі для конкретних типів сервісів.

4) Якість телеком обладнання, яке використовує оператор.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН