В Чорному морі есмінець візьме участь у проведенні операцій з морської безпеки в регіоні.

Ракетний ескадрений міноносець США класу "Арлі Берк" USS Laboon (DDG 58) прямує до Чорного моря

Про це повідомляє Шостий флот ВМС США у Twitter.

"USS Laboon (DDG 58) почав свій перехід у Чорне море для проведення операцій морської безпеки в регіоні”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ВМС США регулярно проводять операції з союзниками по НАТО і партнерами в Чорному морі.

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Довідка УНІАН. USS Laboon (DDG-58) — восьмий ескадрений міноносець КРО в першій серії Flight I типу «Арлі Берк». Побудований на корабельні Bath Iron Works, включений до складу ВМС у 1995 році, приписаний до морської станції Норфолк, штат Вірджинія.

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Автор: Костянтин Гончаров