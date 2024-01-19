Наразі блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського ПП "Красноїльськ", припинено.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про поточну ситуацію з блокуванням проїзду вантажівок на кордонах України, зокрема на кордоні з Румунією. В ефірі телемарафону стосовно кордону з Румунією він зазначив, що там блокується наразі три напрямки.

"Від 15 числа – це напрямок пункту пропуску "Порубне". В подальшому – напрямок пункту пропуску "Красноїльськ". І від учора третій напрямок, який був заблокований, - це пункт пропуску "Дякове", - зауважив речник.

Демченко нагадав, що по напрямку ПП "Красноїльськ" перетинати кордон можуть лише порожні вантажівки, а по двох інших – з вантажем.

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"Ускладненість руху призвела до того, що вантажопотік значно впав. Але, на щастя, від учора практично ми відмічаємо, що румунська сторона по напрямку пункту пропуску "Порубне" все ж таки пропускає вантажні транспортні засоби в бік України", - сказав він.

За словами речника, черга на території Румунії в бік України по напрямку "Порубного" становить близько 400 вантажівок. Водночас за поточної інтенсивності руху "водіям тоді не доведеться довгий час перебувати в чергах".

Стосовно польського кордону Демченко розповів, що спостерігається зменшення черги на території Польщі в бік України, натомість зростає кількість вантажівок, які перетинають кордон.

На напрямках чотирьох пунктів пропуску, які блокувалися, за минулу добу в обидва боки кордон перетнули 2 тис. 900 вантажних транспортних засобів. А черга на цих чотирьох напрямках в бік України складає, станом на ранок сьогодні, 19 січня, близько 900 вантажівок, найбільше – навпроти ПП "Шегині".

Водночас згодом у Telegram-каналі ДПСУ було повідомлено, що блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського ПП "Красноїльськ", припинене.

"Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі. Нагадуємо, що в пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на українському кордоні

Як повідомляв УНІАН, днями румунські фермери почали блокувати український кордон. 16 січня повідомлялося, що Міністерство сільського господарства Румунії та представники великих сільськогосподарських організацій досягли домовленості щодо певних вимог фермерів.

Вранці 18 січня румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою.

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