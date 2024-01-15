Блокування відбувається в напрямку двох прикордонних пунктів.

Рух вантажівок через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" на українсько-румунському кордоні зі сторони Румунії заблоковано.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram. За її даними, блокаду поновили близько 12:00.

"Близько 12.00 фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску "Сірет", який знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне". Також почалося блокування румунського пункту пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського - "Красноїльськ"", - йдеться у повідомленні.

При цьому інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України.

Румунія почала блокувати кордон з Україною - що відомо

13 січня стало відомо, що на території Румунії фермери та аграрії почали блокувати рух вантажних автомобілів через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

Румунські ЗМІ повідомляли, що фермери із Сучави та Ботошані планують заблокувати Сиретську митницю, через яку проїжджає більшість вантажівок з України.

Зазначається, що одне з найбільших невдоволень румунських фермерів пов'язане з імпортом з України, який "не лише захопив та заблокував порт Констанца, а й призвів до падіння цін на сільськогосподарську продукцію у Чорноморському регіоні".

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