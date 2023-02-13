Росіяни пошкодили залізничні колії біля Херсона.

Пасажирам, які через пошкодження окупантами залізничнї колії не змогли дістатися з Миколаєва до Херсону, організований безкоштовний трансфер.

Про це повідомляє голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.

"Сьогодні росіяни пошкодили залізничні колії біля Херсона, рух поїздів можливий тільки до Миколаєва. Через це у нас залишилися 100 пасажирів, що прямують до Херсона. Після звернення "Укрзалізниці" нами був організований безкоштовний трансфер до Херсону. Також у зворотному напрямку автобуси заберуть 75 пасажирів, які планували скористатися поїздом до Львова", - розповів він.

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За його словами, до вирішення проблеми залучено миколаївське підприємство "Оріон-Авто".

Пошкодження залізнодородних шляхів у Херсонській області

13 лютого 2023 року повідомлялося про те, що в Херсонській області в результаті російських обстрілів було пошкоджено залізничну колію. Кінцевою зупинкою потяги "Київ-Херсон" стане Миколаїв. На даний момент ведуться ремонтні роботи.

Для поїзда № 102/101 Київ - Херсон фінальною зупинкою цього разу стане Миколаїв. Пасажири з Миколаєва в Херсон будуть доставлені "автобусними шатлами". Так само автобусами будуть перевезені в Миколаїв херсонці, які очікують рейс в київському напрямку.

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