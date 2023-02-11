"Поїзд Єднання" №104/103 відправиться з Ужгорода 16 лютого об 11:45.

"Укрзалізниця" вдруге запускає "Поїзд Єднання", який проїде всю країну із заходу на схід, з'єднавши 9 областей за маршрутом з Ужгорода до Краматорська.

Як повідомляє прес-служба перевізника, "Поїзд Єднання" №104/103 відправиться з Ужгорода 16 лютого об 11:45.

Відзначається, що приєднатися до зустрічі поїзда і підписати послання захисникам можна буде також на шляху проходження рейсу: Мукачево - о 13:05; Свалява - о 13:40; Воловець - 14:19; Лавочне - о 14:59; Славське - о 15:21; Львів - о 17:30; Полтава-Південна о 6:22; Лозова - о 8:50; Слов'янськ - о 11:13. Поїзд прибуває до Краматорська об 11:40.

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Зворотно, з Краматорська, рейс поїзда № 103/104 вирушить до Львова 17 лютого о 12:40 і прибуде до Львова о 6:25. Квитки на рейс вже доступні в додатку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті і в касах вокзалів.

У прес-службі також нагадали, що перший "Поїзд Єднання" 16 лютого минулого року провіз прапор України через 12 областей від Рахова (Закарпатська область) до Маріуполя (Донецька область).

"Прапор був переданий українським морякам, втім місце його перебування після початку повномасштабного вторгнення поки невідомо", - додали в УЗ.

"Поїзд Єднання"

16 лютого 2022 року із Закарпаття до Маріуполя вирушив "Поїзд Єднання". Потяг провіз державний прапор України через 12 областей нашої держави, прапор підписали на всіх 15 зупинках.

З початкової станції потяг вирушив під звучання державного гімну України, який зустрів потяг і на кінцевій станції.

Війна в Україні та "Укрзалізниця"

У 2022 році" Укрзалізниця " перевезла близько 1,4 мільйона пасажирів до країн ЄС. Це є рекордним показником за останні 10 років.

6 січня 2023 року "Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які будуть встановлені на вокзалах з найбільшим пасажиропотоком.

13 січня "Укрзалізниця" відкрила програму лояльності для своїх пасажирів "залізні друзі", в рамках якої кожен кілометр подорожі перетвориться на бонуси.

17 січня стало відомо, що протягом року всі потяги Інтерсіті + перейдуть на Інтернет від Starlink. Команда Міністерства цифрової трансформації вже передала "Укрзалізниці" 450 терміналів Starlink.

26 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень у 2023 році очікує збитків у розмірі 20,2 млрд грн, але ціни на проїзд не підвищуватиме.

3 лютого "Укрзалізниця" призначила ряд приміських пасажирських поїздів між населеними пунктами Донецької та Харківської областей.

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