Нардеп Гришина не уточнила, в рамках якої справи проводиться цей обшук.

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшук у центральному офісі акціонерної компанії "Укрзалізниця" (УЗ) у Києві.

Про це повідомила народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану УЗ Юлія Гришина у своєму Telegram-каналі.

Читайте такожГолова "Укрзалізниці" розповів про VIP-вагони, з яких сміялася мережа

"Зараз Держбюро розслідувань проводить обшук в центральному офісі "Укрзалізниці", - написала вона.

Гришина не уточнила, в рамках якої справи проводиться цей обшук.

Також нардеп повідомила, що сьогодні заплановано засідання Тимчасової слідчої комісії з УЗ.

"Зокрема, будемо слухати доповіді міністра Криклія, в.о. голови правління УЗ Юрика щодо критичної ситуації, яка склалася у відомчих лікарнях по боротьбі з COVID-19 і за наслідками аварії 29 березня", - написала Гришина.

Що цьому передувало

Раніше у квітні Служба безпеки України викрила корупційну схему привласнення понад 20 млн грн посадовими особами регіональної філії "Львівська залізниця" та керівником одного із заводів на сході України.

У січні цього року Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань перевірки та оцінки стану компанії "Укрзалізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності, порушень законодавства органами управління зазначеного підприємства, які призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець