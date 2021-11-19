На АЗС ОККО і WOG вартість автогазу зросла в середньому на 36 і 30 копійок за літр.

Середня роздрібна ціна автогазу за тиждень 12-19 листопада зросла на 16 копійок, до 18,90 гривень за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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На АЗС ОККО і WOG вартість автогазу зросла в середньому на 36 і 30 коп./л, до 19,65 грн/л і 19,58 грн/л. Автогаз на станціях "паралель" подорожчав на 34 коп./л, до 19,59 грн/л.

Зріджені вуглеводневі гази (ЗВГ) на станціях операторів KLO і "Авантаж 7" подорожчали в середньому на 26 і 20 коп./л, до 19,39 і 18,25 грн/л відповідно.

Такі мережі як SUNOIL, Prime, Mango SOCAR, "БРСМ-Нафта" та інші підняли ціни на 10-30 коп./л.

Ціна автогазу:

На думку експерта Консалтингової групи "А-95" Артема Куюна, вартість скрапленого газу у мережах АЗС в Україні до кінця року може досягти рекордних 20,2 грн за літр.

За минулий тиждень 5-12 листопада середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС підвищилася на 29 копійок за літр, до 18,74 грн/л.

Автор: Ганна Бредіхіна