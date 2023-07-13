У липні у великих мережах АЗС можна очікувати дизельне пальне по ціні 52 гривні за літр та 54-55 гривень за літр бензину.

У липні ціни на пальне у великих мережах АЗС зростуть ще на декілька гривень, до 55 грн за літр бензину, та до 52 грн за літр дизельного пального.

Як повідомив УНІАН засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін, в наслідок повернення з 1 липня довоєнних податків на пальне, великі мережі АЗС, так звані маркет-мейкери у найближчі дні знову збільшать ціни на пальне - ще на дві гривні.

"У липні у великих мережах АЗС можна очікувати дизельне пальне по ціні 52 гривні за літр та 54-55 гривень за літр бензину. Тут велику роль зіграє ціна нафти", - сказав він.

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Проте, заправки економ-сегменту не перевищать поріг у 50 гривень за літр.

"Тобто на заправках середнього сегменту дизельне пальне буде 47-48 гривень, а бензин - 48-49,5 гривень за літр", - пояснив експерт.

Льоушкін вважає, що ціни стабілізуються до кінця липня і вже в серпні не буде значних коливань.

Ситуація з пальним під час війни

З 1 липня 2023 року в Україні повернули податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти довоєнні ставки акцизів, зокрема на бензин - 213,5 євро/1000 літрів, на ДП - 139,5 євро/1000 літрів, на автогаз - 52 євро/1000 літрів.

3 липня мережі АЗС України знову підвищили ціни на пальне на від 1 до 5 грн за літр. 5 липня, вартість бензину марки А-95 в деяких мережах зросла ще на 2 грн/л.

За оцінками експертів, податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн/л: приблизно 3,5 грн це акциз, решта – ПДВ, дизпального – приблизно на 7,5 грн/л, з яких акциз 1,3 грн/л. Скраплений газ, для якого акциз залишився без змін, відіграє тільки підвищення ПДВ - до 3 грн/л.

За перший тиждень дії нових податків бензин А-95 в роздрібі вже подорожчав на 3,01 гривень в середньому до 47,90 гривень, дизпальне подорожчало на 3,45 гривень до 46,86 гривень і скраплений газ подорожчав на 1,47 до 23,39 гривень за літр.

При цьому, великі мережі, як ОККО і WOG підвищили ціну на дизпальне, до 49,99 грн за літр, а на бензин вище 50 грн за літр.

5 липня 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що ціни на пальне в Україні після повернення довоєнного оподаткування в липні збільшаться в середньому на 5 грн за літр

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