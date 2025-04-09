На маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд.

Державна "Укрзалізниця" призначає регіональний поїзд Чернівці - Львів на низку пікових дат, щоб забезпечити комфортні поїздки під час Великодніх свят. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"З турботою про пасажирів, які планують поїздки на Великодні свята, "Укрзалізниця" призначає регіональний поїзд №802/801 Чернівці - Львів - Чернівці у дати підвищеного попиту: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Графік руху:

Відео дня

поїзд №802/801 Чернівці - Львів: відправлення з Чернівців о 06:32, Снятин 07:19–07:29, Коломия 08:04–08:07, Івано-Франківськ 08:54–08:58, Ходорів 10:04–10:06 та прибуття до Львова об 11:19;

поїзд №802/801 Львів - Чернівці: відправлення зі Львова о 17:20, Ходорів 18:37–18:39, Івано-Франківськ 19:47–19:56, Коломия 20:56–20:58, Снятин 21:31–21:33 та прибуття до Чернівців о 22:07.

Зазначається, що на маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3, розрахований на 170 місць. Як відмічають в УЗ, це гарантуватиме тишу, плавний хід і зручні сидіння для комфортної подорожі.

Квитки можна придбати в застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" - головні новини

На початку квітня стало відомо, що "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на транзитні поїзди до Чопа. При цьому запущено додатковий поїзд до Трускавця.

З 10 квітня УЗ додасть певним поїздам зупинку по платформі Видубичі-Трипільські. Ця зупинка дозволить мешканцям лівобережних районів Києва зекономити час у поїздках.

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