Раніше ці контракти подовжували максимум на два-три роки.

Компанія Antonov Logistics Salis GmbH подовжила на п'ять років контракт за програмою Strategic Airlift International Solution (SALIS), згідно з якою літаки державного підприємства "Антонов" будуть використовуватися для виконання стратегічних авіаперевезень в інтересах країн НАТО і ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив начальник комерційного відділу АТП ДП "Антонов" Андрій Благовісний.

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Він нагадав, що програма SALIS була оголошена ще у 2002 році, коли країни-учасниці НАТО оголосили про ініціативу об'єднання своїх потреб у стратегічних повітряних перевезеннях в одну програму. Тоді літаки ДП "Антонов" Ан-124 "Руслан" перемогли в конкурсі, в якому також брали участь Boeing C-17 і Airbus A300-600ST.

"З 2006 року розпочалася плідна співпраця з країнами НАТО. Тобто вже майже шістнадцять років ми співпрацюємо за цією програмою, співпрацюємо дуже успішно. Як наслідок, бачимо вперше за всю історію нашої співпраці, що угоду було продовжено на п'ять років. До цієї Угоди продовжувалися на два-три роки. Саме такий довгий термін, на нашу думку, є показником оцінки наших партнерів по НАТО, що українське державне підприємство показує високий рівень якості", - сказав Благовісний.

Він додав, що за новим контрактом ДП "Антонов" має надавати два літаки Ан-124 "Руслан" на постійній основі, які повинні бути в режимі очікування на базі в аеропорту Лейпцига. За додатковим викликом ДП "Антонов" має додати ще три літаки Ан-124. Також до програми SALIS можуть залучатися літаки Ан-225" Мрія", а Ан-22" Антей", Ан-26, Ан-74.

"Учасниками SALIS в цьому контракті є дев'ять держав: Бельгія, Польща, Словаччина, Словенія, Чеська Республіка, Німеччина, Норвегія, Угорщина і Франція", - сказав представник ДП "Антонов".

ДП "Антонов":

ДП "Антонов" - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства-літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

12 листопада 2021 року стало відомо про те, що перший випробувальний політ одного з трьох транспортних літаків Ан-178, який державне підприємство "Антонов" будує для Збройних сил України, очікується вже навесні 2022 року.

Автор: Дмитро Шварц