Натхненний вантажівкою Shockwave Jet, чоловік побудував свій власний автомобіль із двома реактивними двигунами.

Раян Макквін, який живе в Канаді, побудував перший у світі автомобіль з двома реактивними двигунами Rolls-Royce, Insanity Jet Car. Автомобіль видає божевільну потужність понад 18 000 кінських сил, але історія про те, як його побудували, ще більш божевільна.

Як пише Interesting Engineering, Insanity Car Раяна Макквіна - це вища ліга автомобілебудування маслкарів. Він, захоплений авіацією та автомобілями, і прекрасно поєднав їх у Insanity Jet Car.

Insanity Jet Car

Здалеку творіння Макквіна виглядає як сильно модифікований Ferrari. Однак при ближчому розгляді стає зрозуміло, що кузов Ferrari тільки надає конструкції вигляду автомобіля. Конструкція оснащена двома звірами, які в минулому літали на літаках.

Спочатку розроблені в 1950-х роках, два двигуни Rolls-Royce використовувалися в експериментальних реактивних літаках, випробуваних британськими Королівськими ВПС і навіть ВПС США. Разом вони можуть створювати 6350 кілограм тяги, і не дивно, що Макквін хоче подолати майже 645 кілометрів за годину в перегонах на дрегстерах на них.

Дружина Макквіна охрестила його Insanity Jet Car, і це правильно, якщо ви дізнаєтеся, як він був побудований.

Божевільна подорож

У 18 років Макквін побачив легендарного Леса Шоклі та його реактивну вантажівку Shockwave і закохався в цю ідею. Але тільки в 30 років він знову побачив їх у дії і вирішив, що повинен зробити щось подібне сам.

Однак заковика була в тому, що він не мав ні найменшого уявлення про те, як це зробити, ні найменшого уявлення про те, як вони працюють, і вже точно не володів навичками, необхідними для їх створення. Після невеликого дослідження він з'ясував, що у Ferrari Enzo був кузов досить широкий, щоб вмістити два реактивні двигуни, і він приступив до роботи.

Протягом наступних п'яти-шести років він побудував кузов автомобіля і зумів роздобути два реактивні двигуни у друга в Колорадо. Щойно вони стали доступними, він самостійно побудував шасі та компоненти.

Макквін самостійно навчився зварюванню, вивчив AutoCAD для проектування і звернувся до YouTube, щоб навчитися працювати зі скловолокном і вуглецевим волокном. Те, чого він не міг навчитися вдома, він почав вивчати на гоночних трасах, працюючи з командами, слухаючи, що вони говорили, і використовуючи інформацію для створення свого автомобіля.

На створення автомобіля пішло 17 років, а потім вдарив COVID, який зруйнував усі його плани вивести свій автомобіль на траси. Після двох років довгого очікування Макквін нарешті почав демонструвати своє творіння і тепер націлився на позначку в 645 кілометрів на годину на Insanity Jet Car.

Новини про автомобілі

Агентство CR назвало 10 найбільш безпроблемних нових автомобілів, які з найбільшою вірогідністю проїдуть 200 000 миль, а це понад 300 тисяч кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: