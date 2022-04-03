"Укрзалізниця" призначила цілу низку поїздів за кордон.

"Укрзалізниця" оприлюднила графік руху евакуаційних поїздів на 3 квітня.

Як йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", на неділю заплановані рейси в межах України та за кордон.

Зокрема, евакуаційні поїзди курсуватимуть:

13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів;

16:00 – №276/275 Краматорськ - Львів.

Крім того, передбачені наступні рейси:

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро

23:30 – 234/233 Чоп - Дніпро.

Щодо міжнародних рейсів - курсуватимуть поїзди до таких країн:

Польща

07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*

08:30 - 715/716 Київ-Пас - Вінниця* (11:25) - Пшемисль*

10:30 – 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

17:02 – 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*

19:13 – 67/68-910/909 Київ - Варшава / Київ - Хелм*

* квитки у продажу

Словаччина

11:35 № 8661 Чоп - Чієрна над Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)

16:50 № 961 Чоп - Чієрна над Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*

12:30 №33 Мукачево - Будапешт

16:30 №32521 Мукачево - Будапешт

* квитки у продажу

Чехія

Квитки відсутні

Румунія

23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія

14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень*

* квитки в продажу.

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