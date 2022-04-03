"Укрзалізниця" оприлюднила графік руху евакуаційних поїздів на 3 квітня.
Як йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", на неділю заплановані рейси в межах України та за кордон.
Зокрема, евакуаційні поїзди курсуватимуть:
13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів;
16:00 – №276/275 Краматорськ - Львів.
Крім того, передбачені наступні рейси:
14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
23:30 – 234/233 Чоп - Дніпро.
Щодо міжнародних рейсів - курсуватимуть поїзди до таких країн:
Польща
07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
08:30 - 715/716 Київ-Пас - Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
10:30 – 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
17:02 – 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
19:13 – 67/68-910/909 Київ - Варшава / Київ - Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина
11:35 № 8661 Чоп - Чієрна над Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
16:50 № 961 Чоп - Чієрна над Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
12:30 №33 Мукачево - Будапешт
16:30 №32521 Мукачево - Будапешт
* квитки у продажу
Чехія
Квитки відсутні
Румунія
23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія
14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень*
* квитки в продажу.