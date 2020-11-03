Журналісти розповіли про схему контрабандистів на прикладі одного контейнеру з девайсами із Китаю на митниці в Одесі.

Після звільнення Максима Нефьодова за півроку аж троє людей керували митницею. Черговий, вже четвертий, головний митник, таки має стати не в.о., а повноцінним очільником. Кабмін затвердив кандидатуру гендиректора аеропорту Бориспіль Павла Рябікіна.

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Журналісти програми "Гроші" розповіли, чи вийде в Рябікіна здолати, а не очолити контрабандистів та перекрити їхні потоки. Крім того, вони з'ясували, через які схеми наш бюджет недоотримує мільярди гривень щороку.

Журналісти розповіли про схему контрабандистів на прикладі одного контейнеру з девайсами із Китаю на митниці в Одесі: тільки через одну цю махінацію з вартістю бюджет недоотримав 2,5 млн грн (митники з'ясували це шляхом пошуку аналогічних девайсів в інтернеті й листування з продавцем з Китаю).

Приклад із навушниками й зарядками — показовий для всієї системи, адже так сірий бізнес намагається обманювати митників та бюджет на мільярди гривень щороку, зазначив один з інформованих митників Ігор Резнік.

З його актуальної інформації, взуття сьогодні намагаються провезти із заниженням вартості у 20 разів, світильники — у 54, каміни - 76, дзеркала — у 116.

Й це — лише одна з багатьох інших схем, які намагаються провернути контрабандисти. Серед поширених схем: створення компаній-одноденок, так званий "пересорт", товари-прикриття, маніпуляції з вагою.

Збитки держбюджету від контрабандних схем у Департаменті з боротьби з контрабандою Держмитслужби оцінили у 7-8 млрд щороку.

"Цифри лунають різні — від 5 до 15 млрд дол. недоотримує наш бюджет. Але, за нашими підрахунками, це приблизно 7-8 млрд щороку", - розповів директор Департаменту з боротьби з контрабандою Держмитслужби Ігор Резнік.

Раніше Резнік заявляв, що оформлення вантажів на українській митниці затримується тільки в разі проблем з документами або із самим вантажем. В іншому випадку процес йде без затримок.

За словами директора департаменту, вже за перший місяць роботи завдяки боротьбі з контрабандою бюджет отримав додатково майже 1 мільярд гривень, які підуть в дорожній фонд, а також на проекти ініціативи президента України "Велике будівництво".

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Автор: Ольга Робейко