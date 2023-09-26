Відсьогодні в Грузії заборонений експорт та реекспорт в Росію та Білорусь автомобілів з країн Євросоюзу. Дане обмеження було передбачене 11-м пакетом санкцій ЄС.

У Грузії набула чинності заборона на експорт та реекспорт авто з країн ЄС до Росії та Білорусі.

Як повідомляє "Эхо Кавказа", з 26 вересня в Грузії заборонений експорт та реекспорт в Росію та Білорусь автомобілів з країн Євросоюзу. Дане обмеження було передбачене 11-м пакетом санкцій ЄС, який схвалили ще в червні 2023 року.

За інформацією статистичного відомства Грузії, з серпня реекспорт автомобілів в Росію різко скоротився.

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Грузія та реекспорт авто в РФ

В останні два роки реекспорт авто став однією з найбільших статей експорту Грузії. У 2023 році він досяг 1,17 млрд. дол., майже 33% всього експорту.

У липні 2023 року з Грузії в Росію реекспортували 1054 авто загальною вартістю понад 13 млн доларів США, а в серпні – тільки 85 автомобілів.

За перше півріччя 2023 року з Грузії до Росії реекспортували 4840 авто загальною вартістю 65,8 млн доларів.

Заборона на авто з російськими номерами

6 вересня 2023 року стало відомо про те, що у Німеччині у громадян РФ вилучають авто. Під удар потрапили машини з російськими номерами.

10 вересня росіянам заборонили в'їзд до країн ЄС на особистих авто, зареєстрованих в РФ. Крім того, росіянам було заборонено тимчасово привозити з собою речі, імпорт яких з Росії в країни ЄС заборонений.

12 вересня 2023 року стало відомо про те що, слідом за Німеччиною ще одна країна буде конфісковувати авто з російськими номерами. Повідомлялося, що митні органи Литви будуть у громадян РФ вилучати авто, зареєстровані на території агресора. Незабаром про таке ж рішення повідомила й Латвія.

Естонія слідом за Латвією та Литвою заборонила в'їзд авто з російською реєстрацією. В Естонії заборона торкнеться лише легкових авто з російськими номерами місткістю до дев'яти пасажирів.

15 вересня 2023 року стало відомо про те, що Фінляндія закриє свій кордон для авто з номерами РФ.

16 вересня 2023 року повідомлялось про те, що остання країна ЄС, що межує з РФ, закриває в'їзд для авто з російськими номерами. З 17 вересня 2023 року автомобілі, зареєстровані в Росії, не мають права в'їжджати до Польщі.

З 17 вересня 2023 року забороняється купувати, ввозити або передавати в Європейський Союз прямо або побічно автомобілі та інші мототранспортні засоби, призначені переважно для перевезення 10 осіб, у тому числі легкові та вантажні автомобілі (з кузовом універсал), а також гоночні автомобілі, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.

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