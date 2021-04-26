Протягом наступних 6 років Honda інвестує близько 5 трлн ієн (46 млрд дол) в електрифікацію.

Honda Motor Co. до 2040 року повністю перейде на виробництво електромобілів.

Про це на прес-конференції заявив гендиректор компанії Тошіхіро Мібе, передає Bloomberg.

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Відзначається, що протягом наступних 6 років Honda інвестує близько 5 трлн ієн (46 млрд дол) в електрифікацію, в тому числі в дослідження і розробки, "незалежно від коливань доходів від продажів".

"Таким чином, Honda намагається не відставати від глобальних перегонів електромобілів. Зокрема, Jaguar Land Rover пообіцяв повністю перейти на електромобілі до 2025 року, а Volvo - до 2030 року", - пише агентство.

"Це буде важка боротьба", - заявив гендиректор Honda, додавши, що продажі електромобілів Honda становлять менше ніж 1% від загального обсягу в Японії.

Серед цілей автовиробника - до 2030 року 40% продажів у Північній Америці та Китаї складатимуть електромобілі, до 2035 року кількість зросте до 80%, А до 2040 року - до 100%.

Honda розраховує досягти маржі операційного прибутку в 7% навіть при переході на електромобілі.

Що цьому передувало

У березні 2021 року китайський виробник смартфонів Xiaomi заявив про те, що випускатиме електромобілі.

У квітні 2021 року виробник автомобілів Ferrari оголосив про те, що у 2025 році збирається вийти на ринок електромобілів.

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Автор: Олена Коваленко