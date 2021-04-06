Статки Ілона Маска, який володіє частками в компаніях SpaceX і Tesla, за добу зросли на 6 мільярдів доларів завдяки зростанню вартості акцій американського виробника електромобілів.
Про це повідомляє Forbes у своєму рейтингу, який відстежується в реальному часі.
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Тепер статки Маска оцінюються в 169,8 мільярда доларів.
Як зазначає Forbes, більша частина статків Маска припадає на пакет в Tesla.
Йому належить 21% акцій компанії.
Крім того, акції виробника електрокарів Tesla виросли більш ніж на 7% на тлі опублікованої звітності про виробництво і постачання авто за підсумками першого кварталу 2021 року, пише CNBC.
За даними звітності, за перші три місяці поточного року компанія випустила 180 338 електрокарів, а поставила покупцям — 184 800. Такі показники перевищили прогнози аналітиків, які очікували, що за цей період компанія поставить близько 168 000 автомобілів.
Аналітик Wedbush Деніел Айвз підвищив рейтинг акцій Tesla до рівня "outperform" і підвищив 12-місячну цільову ціну компанії до $1000 з $950.
"На нашу думку, дані про постачання за перший квартал, опубліковані в п'ятницю, змінили парадигму і показують, що відкладений попит на Tesla Model 3 і Model Y у всьому світі досягає своєї наступної стадії зростання", — зазначив Айвз.
Також він припустив, що попри дефіцит чіпів поставки можуть Tesla перевищити 850 тис. авто на рік з перспективою в 900 тис.
Як змінювалася позиція в рейтингу
Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск зайняв сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Станом на 7 січня 2021 року Ілон Маск обійшов засновника Amazon Джеффа Безоса і став найбагатшою людиною у світі.
- Станом на 10 січня 2021 року статки найбагатшої людини у світі, засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска вперше перевищили 200 мільярдів доларів.
- У березні 2021 року акції Tesla за місяць впали на третину.
- 24 березня 2021 року стало відомо про те, що американська компанія Tesla дозволила розплачуватися за її електромобілі біткоїнами.
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