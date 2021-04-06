Тепер статки Маска оцінюються в 169,8 мільярда доларів.

Статки Ілона Маска, який володіє частками в компаніях SpaceX і Tesla, за добу зросли на 6 мільярдів доларів завдяки зростанню вартості акцій американського виробника електромобілів.

Про це повідомляє Forbes у своєму рейтингу, який відстежується в реальному часі.

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Тепер статки Маска оцінюються в 169,8 мільярда доларів.

Як зазначає Forbes, більша частина статків Маска припадає на пакет в Tesla.

Йому належить 21% акцій компанії.

Крім того, акції виробника електрокарів Tesla виросли більш ніж на 7% на тлі опублікованої звітності про виробництво і постачання авто за підсумками першого кварталу 2021 року, пише CNBC.

За даними звітності, за перші три місяці поточного року компанія випустила 180 338 електрокарів, а поставила покупцям — 184 800. Такі показники перевищили прогнози аналітиків, які очікували, що за цей період компанія поставить близько 168 000 автомобілів.

Аналітик Wedbush Деніел Айвз підвищив рейтинг акцій Tesla до рівня "outperform" і підвищив 12-місячну цільову ціну компанії до $1000 з $950.

"На нашу думку, дані про постачання за перший квартал, опубліковані в п'ятницю, змінили парадигму і показують, що відкладений попит на Tesla Model 3 і Model Y у всьому світі досягає своєї наступної стадії зростання", — зазначив Айвз.

Також він припустив, що попри дефіцит чіпів поставки можуть Tesla перевищити 850 тис. авто на рік з перспективою в 900 тис.

Як змінювалася позиція в рейтингу

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Автор: Олена Коваленко