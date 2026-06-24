Стало відомо, як виглядатиме найреволюційніший авіалайнер США

На відміну від багатьох інших сміливих концептів авіалайнер JetZero Z4 має всі шанси з’явитися на світ.

Американська компанія JetZero представила оновлену конфігурацію демонстратора літака за схемою "змішане крило-фюзеляж" (BWB), перший політ якого заплановано на 2027 рік. Про це повідомляє Aviation Week.

Машина зазнала радикальних змін. Найпомітніша стосується хвостового оперення. Замість рулів напрямку на закінцівках крила літак отримав традиційне V-подібне оперення та вінглети.

За словами головного конструктора Джона Васберга, V-подібне хвостове оперення забезпечує екранування шуму двигунів і розміщує рулі напрямку далі назад, де вони ефективніше працюють під час балансування відносно короткого фюзеляжу.

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Також було повністю переглянуто схему встановлення двох двигунів Pratt & Whitney PW2040. Конструкцію змінили на простішу, схожу на кріплення центрального двигуна на літаку McDonnell Douglas MD-11. До цього моменту JetZero планувала використовувати двопілонну конструкцію з вигнутими рамами.

Головна ціль JetZero залишається незмінною. Компанія ставить за мету скоротити витрату палива під час польоту на 20% порівняно з літаками "класичної" конфігурації, що надійдуть в експлуатацію на початку 2030-х.

Складання демонстраційного зразка з розмахом крила 54,3 метра та максимальною злітною масою близько 118 тонн триває на підприємстві Scaled Composites, що входить до складу Northrop Grumman.

JetZero Z4 – довідка

Відпрацьовані на демонстраторі технології ляжуть в основу серійного авіалайнера.

Йдеться про пасажирський літак на 250 місць із дальністю польоту близько 9 260 км. Компанія JetZero заявляє, що його паливна ефективність може виявитися на 30–50 % вищою, ніж у Boeing 767.

Такого результату хочуть досягти за рахунок інтегрованої конструкції з плавним переходом між фюзеляжем і крилом. Подібна схема забезпечує унікальні аеродинамічні переваги, оскільки підйомну силу створює практично вся несуча поверхня літака.

Такий літак потребує менше конструкційних матеріалів і створює менший аеродинамічний опір.

Компанія JetZero – інші новини

На відміну від багатьох інших сміливих концептів авіалайнер Z4 має всі шанси з’явитися на світ.

Проєкт підтримується низкою великих авіаційних та оборонних компаній. Повідомлялося, що United Airlines хоче замовити до 200 літаків. До ініціативи також приєдналися Alaska Airlines і Delta Air Lines.

Як нещодавно повідомляв УНІАН, JetZero вже розпочала будівництво заводу, де будуть складати нові крилаті машини.

Промисловий комплекс планують звести поруч з аеропортом Підмонт-Тріад. Обсяг інвестицій становитиме 4,7 млрд доларів. Протягом десяти років проєкт має створити понад 14 500 робочих місць.

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