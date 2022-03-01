Росія повинна нести відповідальність за своє вторгнення в Україну, наголосив міністр транспорту Канади.

Канада заборонила російським суднам захід у порти і територіальні води країни.

Про це міністр транспорту Канади Омар Альгабра повідомив у мікроблозі Twitter.

"Росія повинна нести відповідальність за своє вторгнення в Україну. Сьогодні ми здійснюємо кроки для закриття канадських вод і портів для суден, що належать Росії, і для зареєстрованих в Росії суден", - наголосив Альгабра.

Він додав, що Канада продовжить здійснювати заходи для підтримки України.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що тепер Росії загрожує масове закриття портів і обмеження на пересування у морі.

"Велика Британія розробляє законодавче рішення, аби не пускати російські судна у британські порти", - сказав Кулеба.

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