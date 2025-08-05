Зміни запровадили через масштабні ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті.

"Укрзалізниця" повідомила про тимчасові зміни руху поїздів через ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті.

"З 25 серпня по 20 вересня угорська залізниця проводитиме масштабні ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті. У цей період змінюються зупинки та кінцеві станції для деяких міжнародних поїздів", - йдеться у повідомленні прес-служби української залізничної компанії.

Так, поїзд №9/10 Київ — Будапешт — Київ прибуватиме та відправлятиметься зі станції Будапешт-Нюгаті замість Келеті.

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Поїзд №143/146 Чоп — Відень — Чоп, безпересадкові вагони Київ — Відень — Київ зупинятимуться лише на станції Будапешт Келенфельд. Зупинка на Келеті буде скасована.

В УЗ зазначили, що Будапешт Нюгаті і Будапешт Келенфельд — це зручні центральні станції з доступом до метро, трамваїв та автобусів.

"Укрзалізниця" - інші новини

"Укрзалізниця" запровадила верифікацію через Дія.Підпис під час купівлі квитків на три поїзди. Верифікація запроваджується у тестовому режимі з 1 серпня для того, щоб запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам.

УЗ призначила додаткові поїзди зі Львова до Ворохти. Так, поїзд №414/413 Львів - Ворохта курсуватиме 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 і 16 серпня. Зупинки: Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірна, Делятин, Яремче, Татарів-Буковель.

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