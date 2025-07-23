Пасажири зобовʼязані мати ветеринарні документи і потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих.

Державна "Укрзалізниця" оновила правила перевезення тварин в поїздах. Як повідомляє пресслужба перевізника, перед внесенням на розгляд редакції правил залізничники провели консультації з UAnimals, фахівцями Мінрозвитку та транспортними експертами країн-партнерів.

Відтепер великі собаки (вище 45 см в холці) зможуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів:

в швидкісному поїзді "Інтерсіті+" за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду. Собаки мають перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або біля них;

в спальному вагоні класу "Люкс" і вагонах міжнародного призначення "ріц" (RIC) слід викупити всі місця в купе. У купе це правило діяло й раніше;

службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів незалежно від розмірів тварини - але обов'язково з намордником і повідком.

Маленькі тварини під час подорожі (коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці):

Відео дня

можуть перебувати в купе без переноски для здорової активності та сну - за умови викупу всіх місць у купе;

переноска необовʼязково має бути "жорсткою конструкцією" - для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення з водонепроникним дном.

У всіх випадках пасажири мають забезпечити наявність ветеринарних документів і квитка на тварину, повідка та намордника (для собак великих порід - впродовж всієї подорожі). А також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих.

У разі виникнення дискомфорту або алергічних реакцій від сусідства з твариною в УЗ просять звертатись до провідників або стюардів. Поїзна бригада запропонує інше комфортне місце для подорожі.

Нові правила перевезення тварин в транспорті

7 липня в Україні затвердили єдині правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах. У Мінрозвитку громад тоді зазначили, що це вперше, коли було встановлено єдині вимоги щодо умов транспортування тварин в автобусах. Обовʼязковим для транспортування усіх улюбленців є наявність ветеринарного документа.

Раніше, влітку 2024 року, в "Укрзалізниці" запропонували зміни в правилах перевезення. Зокрема, тоді пообіцяли дозволити для малих тварин до 45 см у холці тимчасове перебування без переноски – для здорової активності та/або сну на полиці купе.

Вас також можуть зацікавити новини: