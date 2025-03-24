МВА планує облаштувати антипаркувальну інфраструктуру.

У Києві посилять контроль за порушенням правил паркування у житлових кварталах. Рішення ухвалили через проблеми із проїздом рятувальної техніки.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі, що під час масованої дронової атаки на вихідних деякі рятувальники не могли дістатися до місць ураження. За його словами, двори настільки щільно запарковані, що доїхати туди просто неможливо:

"Дав доручення Департаменту муніципальної безпеки та Департаменту територіального контролю КМДА забезпечити постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови на предмет порушення правил паркування. Також до цього процесу будуть залучені керуючі компанії, ОСББ, ЖБК".

Департаменту транспортної інфраструктури доручили розробити план-графік облаштування антипаркувальної інфраструктури, а Держслужба з надзвичайних ситуацій разом із міськими департаментами мають визначати перелік адрес та під'їздів до будинків, де необхідно забезпечити проїзд спеціальної техніки.

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"Відразу скажу, це не швидкий процес. Але розпочинаємо. Водночас прошу киян сприяти тому, щоб двори були в повній доступності для роботи екстрених служб. Не запарковуйте двори, повідомляйте про покинуті авто чи транспортні засоби, які перегороджують проїзди", - додав Ткаченко.

Дороги України

Раніше патрульна поліція повідомила про встановлення додаткових камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху в дванадцяти областях країни.

Також нагадаємо, що у столиці до 24 березня запровадили обмеження руху транспорту біля Європейської площі. Відомо, що там ремонтують дорогу поблизу готелю "Дніпро".

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