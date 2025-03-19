Зміни пов’язані з ремонтом покриття проїжджої частини.

В центрі Києва частково обмежать рух транспорту. Рішення стосується Європейської площі у період з 20 по 24 березня.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на "Київавтодор".

Зазначається, що зміни пов’язані з необхідністю ремонту покриття проїжджої частини поблизу готелю "Дніпро".

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У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності.

Рух транспорту в Києві - головні новини

12 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці буде відкрито рух автотранспорту Південним мостом з лівого на правий берег і дозволено рух під час тривог ще 5 мостами. Таким чином Рада оборони Києва послабила обмеження в місті. Слід зазначити, що 22 червня 2022 року Південний міст закрили для руху приватних автомобілів.

У Києві з 21 березня запустять рух наземного громадського транспорту під час тривог. Відповідне рішення 18 березня ухвалила Рада оборони міста Києва, після консультацій з військовими, правоохоронцями та ДСНС. Водночас у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

При цьому київський метрополітен поки працюватиме в старому режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

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