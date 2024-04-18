Паркування на муніципальних паркінгах платне в будні та безкоштовне у вихідні.

У понеділок, 22 квітня в Києві відновиться оплата паркування та повернеться в застосунку "Київ Цифровий".

Як повідомляє прес-служба "Київ Цифровий", паркування на муніципальних паркінгах платне в будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілодобово в суботу та неділю - паркування безкоштовне.

Зазначається, що застосунок щогодини буде нагадувати про активне паркування. А у разі якщо водії забудуть завершити його, то о 22:00 паркування зупиниться автоматично.

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Крім того, у водіїв буде можливість запланувати час завершення паркування. Так, водії, які не покладаються на сповіщення або залишають авто на паркінгу після 22:00, можуть встановити автоматичне завершення паркування.

Транспорт Києва: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого жителів Києва попередили про рейди інспекції з паркування. Відомо, що за порушення правил зупинки та стоянки транспортного засобу передбачений штраф і тимчасове його затримання.

У лютому в АМКУ заявили, що суд підтвердив скасування розпорядження КМДА, яким затверджено тарифи на платне паркування в Києві. У зв’язку з цим з 21 лютого плату за паркування в Києві стягувати не можуть.

Мова йде про тарифи "Київтранспарксервісу" на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів. Зокрема, 35 грн за годину у першій зоні (25 та 5 грн - у другій та третій відповідно).

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