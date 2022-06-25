Угода, яка передбачає транспортний безвіз з ЄС, скоро буде підписана, зазначили у Міністерстві інфраструктури України.

"Транспортний безвіз" між Україною та Європейським Союзом буде підписано наприкінці червня.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм в ефірі інформаційного телемарафону.

"Підписання призначене на 29 червня. Це може бути плюс-мінус декілька днів, але, попередньо, це 29 червня. Вона (угода - УНІАН) набере чинності одразу після підписання", - сказав він.

"З 29 червня або, починаючи з початку липня, ніяких дозволів на те, щоб перетинати кордон в сторону країн Європейського Союзу або між країн ЄС у наших автотранспортників не буде", - зазначив Найєм.

Крім того, він додав, що дозволи залишаться лише в тих країнах, які не входять до Європейського Союзу та продовжують дотримуватись режиму дозвільного характеру.

"Але і там ми теж домовляємось, щоб деякі країни нам скасовували (дозволи на перевезення - УНІАН). В нас є домовленості з Туреччиною, Азербайджаном, Казахстаном. Я сподіваюсь, що буде і з іншими країнами", - сказав чиновник.

Нагадаємо, 14 травня Єврокомісія погодила фінальний текст спеціальної угоди про лібералізацію перевезень автомобільним транспортом Україна - ЄС. Текст угоди передбачає скасування необхідності отримання дозволів на постійній основі та дозволить уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

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