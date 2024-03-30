Тимчасово – до 2 квітня розблоковано пункт пропуску "Угринів".

На сьогодні польськими фермерами блокується два пункти пропуску на кордоні з Україні, а ще один тимчасово розблокований до 2 квітня.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Він нагадав, що 9 лютого польські фермери почали блокувати кордон з Україною і протягом тривалого часу вони блокували 6 напрямків. Потім три напрямки розблокували - "Краківець", "Шегині" та "Устилуг", а інші три було заблоковано – "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів".

"Але кілька днів тому вони тимчасово розблокували і напрямок пункту пропуску "Угринів". Скоріш за все це на термін Великодніх свят, які Польща уже святкуватиме", - повідомив Демченко.

При цьому додав, що, за інформацією польських колег, від буде розблокований до 2 квітня, а далі польські фермери планують поновити своє блокування.

Демченко сказав, що на сьогодні заблокованими є два нарямки : "Ягодин" та "Рава-Руська" і по них, як і раніше, польські фермери взагалі не пропускають вантажно транспортні засоби, які їдуть з України в Польщу, а в бік України пропускають в напрямку "Ягодина" незначну кількість вантажівок, якщо порівняти з пропускною спроможністю цього пункту пропуску. Він зазначив, що за минулу добу пропущено близько 100, в той час коли за добу в обидва боки може пропускатися близько 1400 вантажних транспортних засобів.

Демченко зазначив, що раніше розблокувані "Краківець", "Шегині" та "Устилуг" зараз максимально забезпечують можливість проїзду вантажно транспортних засобів в обидва боки і немає інформації про те, щоб польські фермери планували на цих напрямках поновити блокування цих пунктів пропуску.

Блокування кордону з Польщею - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 28 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща і Україна близькі до знаходження рішення відносно розблокування кордону. За його словами, відбувається пошук "добрих рішень" для Польщі і України одночасно і у питанні сільського господарства "ми зробили крок вперед".

Він нагадав, що Польща приєдналася до ініціативи блокування імпорту російського і білоруського зерна і іншої сільськогосподарської продукції. Також відбувається пошук рішень, які створять відчуття безпеки для виробників і фермерів. Туск додав, що треба шукати рішень, які не будуть дошкульними ані для українських виробників і фермерів, ані для польських.

Прем’єр- міністр України Денис Шмигаль наголосив, що блокада українського кордону з боку окремих польських груп протестувальників шкодить як економіці Польщі та України, так і Європейського Союзу у цілому. За його словами, Україна й далі потребує шляхів солідарності для транспортування збіжжя через західний наземний кордон, бо водний коридор дуже чутливий до обстановки у галузі безпеки.

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