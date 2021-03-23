Компанія здійснює санітарну обробку вагонів в кожному пункті формування та обороту після кожного рейсу.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» (УЗ) посилює карантинні заходи у зв'язку із загостренням пандемії COVID-19 в Україні, зокрема, це передбачає санітарну обробку вагонів в кожному пункті формування та обороту вагонів після кожного рейсу.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

«Санітарна обробка вагонів проводиться в кожному пункті формування та обороту після кожного рейсу: виконується сухе, вологе прибирання та дезінфекція внутрішніх приміщень вагонів», - сказано в повідомленні.

Особлива увага приділяється поверхням, які перебувають у зонах найбільшого контакту пасажирів (поручні, ручки дверей, крани, раковини, кнопки тощо).

Відзначається, що щодня обробляються 81 поїзд далекого прямування, 14 швидкісних поїздів, у приміському сполученні - понад 2,3 тис. вагонів моторвагонного рухомого складу.

Згідно з повідомленням, також на шляху прямування поїзда провідники пасажирських вагонів проводять додаткову дезінфекцію.

«Щонайменше чотири рази на добу і в разі необхідності проводиться прибирання туалетів з обов'язковим миттям підлоги, раз на годину - дезінфекційна обробка поверхонь великого контакту (ручки, поручні, відкидні сидіння, кнопки зливу, раковини і т.д.)», - повідомила прес-служба.

У компанії наголосили, що працівники залізничного транспорту повною мірою забезпечені засобами індивідуального захисту і антисептиками.

«Також у кожному пасажирському вагоні в легкодоступному місці містяться дезінфектори для загального користування», - сказано в повідомленні.

«Укрзалізниця» закликає пасажирів виконувати всі протиепідемічні заходи: дотримуватися соціальної дистанції, використовувати засоби індивідуального захисту і антисептики.

«Відмовтеся від подорожі, якщо відчуваєте симптоми застуди, щоб не наражати на небезпеку себе і людей, які вас оточують», - повідомила прес-служба.

Локдаун в Україні: що відбувається

Сьогодні, 23 березня, «Укрзалізниця» повідомила, що не обмежуватиме висадку і посадку в поїзди в Києві, а також у Київській, Сумській й Одеській областях.

Учора, 22 березня, Кабінет міністрів ухвалив, що регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в областях «червоної зони» будуть самостійно ухвалювати рішення про карантинні обмеження на автотранспорті і залізниці.

Також учора «Укрзалізниця» повідомила, що обмежуватиме висадку і посадку пасажирів у «червоних» зонах епіднебезпеки винятково за рішенням державних або регіональних комісій.

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Автор: Павло Степанець