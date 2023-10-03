Ринок збільшився на 58% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Всього з січня по вересень 2023 року українці придбали 43,9 тис. нових легкових авто, що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє "Укравтопром" в Telegram, за минулий місяць українці придбали 5,7 тис нових легкових автомобілів. Таким чином відносно вересня 2022 року попит на нові легковики зріс на 67%.

Проте водночас у порівнянні з серпнем поточного року ринок певним чином охолонув (-2%).

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Зазначається, що першість на ринку продовжує утримувати японська марка - Toyota. За місяць в Україні було зареєстровано 960 нових таких авто. У річному вимірі вересневий попит на нові авто від Toyota збільшився на 43%.

Друге місце посідає Volkswagen – 653 авто, що втричі більше, ніж торік.

На третьому місці BMW – 492 авто (+97% до вересня 2022 року).

Замикають ТОП-5: Skoda – 464 авто (+49% ) та Renault – 447 авто (+185%).

Титул бестселера вересня дістався автомобілю Renault Duster – 407 авто.

Український ринок авто

Згідно з даними "Укравтопрому", в серпні український авторинок поповнили 5,8 тис. нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше. При цьому найбільший попит мали також автомобілі марки Toyota.

5 вересня було опубликовано ТОП-10 найпопулярніших марок серед українців. Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, які ввезли з-за кордону. Тоді середній вік вживаних машин становив десять років.

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