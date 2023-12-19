Також сьогодні було запущено перший рейс потягу сполученням "Суми – Рахів".

У зв'язку зі зростанням попиту "Укрзалізниця" призначила додаткові вагони до потягів, які курсують найпопулярнішими маршрутами грудня.

Про це повідомляє пре-служба перевізника в Telegram.

"Традиційно у грудні маємо зростання попиту на подорожі залізницею. Тому до поїздів найбільш ажіотажних напрямків додаємо вагони", – йдеться в повідомленні.

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Додаткові місця вже з'являються на рейсах:

67/68 Київ – Варшава

7/8 Чернівці – Київ

88/87 Ковель – Запоріжжя

98/97 Ковель – Київ

194/193 Кривий Ріг – Ясіня

192/91 Львів – Київ

Крім того, сьогодні було запущено перший рейс потягу №143 сполученням "Суми – Рахів".

Зимові рейси "Укрзалізниці"

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила на пікові дати зими новий Інтерсіті+ №741/742 "Київ – Львів". Поїзд відправлятиметься з Києва 22, 24, 28, 30 грудня та 1, 2, 5, 7 січня о 14:58 та прибуватиме до Львова о 20:56.

Крім того, на різдвяно-новорічні свята було відкрито продаж квитків на низку нових поїздів до Карпат з різних куточків країни. Зокрема, було запущено поїзд №194/193 "Кривий Ріг – Ясіня" із зупинками на станціях Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель та Ворохта.

Також "Укрзалізниця" повернула легендарний "Лижний експрес. Швидкісний потяг Інтерсіті+ №743 сполученням "Київ – Славсько" почне курсувати з 21 грудня.

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