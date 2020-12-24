До 1 липня наступного року всі пільговики - жителі інших регіонів України матимуть можливість безкоштовного проїзду в столичному громадському транспорті.

Київрада ще на півроку відтермінувала введення в столиці єдиного електронного квитка для оплати проїзду в громадському транспорті.

Читайте такожСьогодні в Україні має запрацювати єдиний квиток Smart Ticket: як працює і Де купитиЯк передає кореспондент УНІАН, відповідні зміни до програми "Турбота. Назустріч киянам" підтримали сьогодні на засіданні Київради 104 зі 118 депутатів міськради.

Цим рішенням депутати продовжили можливість пільгового проїзду в громадському транспорті Києва для жителів інших міст до 1 липня наступного року.

"Ми продовжили на півроку введення електронного квитка в промислову експлуатацію. Ми повинні були з 1 січня забезпечувати пільговий проїзд виключно киянам. Тобто, з початку 2021 року не кияни-пільговики вже не змогли б користуватися київським громадським пасажирським транспортом безкоштовно", - сказав мер Віталій Кличко.

Він підкреслив, що мова йде про жителів Київської області, які працюють у столиці, а також ветеранів, які приїжджають до столиці, та інших пільговиків, які не проживають у Києві.

"Тому ми продовжили для них можливість користуватися пільговим проїздом. Адже уряд досі не врегулював питання компенсації перевізникам за перевезення пільговиків і взаємини в цьому питанні між муніципалітетами і державою. Тому, оскільки пільги надаються на рівні держави, то і оплачувати їх повинна держава", - заявив Кличко.

Хто зможе розраховувати на пільговий проїзд

Таким чином, на пільговий проїзд у громадському транспорті столиці можуть розраховувати й надалі наступні категорії пільговиків: не кияни пенсіонери, чорнобильці, люди з інвалідністю, учасники бойових дій, учасники АТО та деякі інші категорії громадян.

Як зазначалося в сесійній залі, згідно з цим рішенням, введення студентських та учнівських квитків, які мали бути видані до 1 січня 2021 року, відкладається.

Таким чином, в місті продовжиться дослідна експлуатація системи е-квитка.

Що цьому передувало

З початку 2019 року в рамках впровадження системи електронного квитка в наземному транспорті Києва за допомогою валідаторів почали фіксувати проїзд пільговиків - власників "картки киянина".

У лютому проїзд у будь-якому виді громадського транспорту столиці вже можна було оплатити за допомогою єдиного електронного квитка (Kyiv Smart Card).

Влада столиці планувала повний перехід транспорту на е-квиток з 1 листопада 2019 року, проте перенесли цей термін на 1 квітня 2020 року, а потім на 1 січня 2021 року.

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Автор: Інна Андаліцька